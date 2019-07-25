«Моё дело» подставляет клиентов под штрафы?

Многие предприниматели падки на рекламу. Не только ИП, но и директоры организаций верят в то, что пользуясь сервисом «Моё дело» они не будут иметь проблем, ведь на сайте сервиса написано:

«Автоматизация позволяет предпринимателям вести свою бухгалтерию самим, а бухгалтерам сосредоточиться не на том, как угодить государству, а как сделать бизнес более прибыльным»

Опустим заявление о том, что бухгалтер должен думать о том, как сделать бизнес прибыльным, ведь это не его задача. Но вот то, предпринимателям не стоит стопроцентно полагаться на сервис, это факт. О ситуации, в которую попал доверившийся сервису маленький салон красоты написали в Фейсбуке в Красном уголке бухгалтера.

«Хозяин салона решил, что больше он бухгалтерам не доверяет ни на йоту, и будет вести учет сам. Ведь Мое дело, оно ж все подсказывает. Ну, оно и подсказало. Упрощенка 15%, и Мое дело намекнуло ему, что неплохо бы сдать нулевку по НДС. Мало того, что он ее сдал, так еще почему-то в июне за 1 квартал. Сегодня пришел акт камералки о том, что ему начислили 1000 рублей штрафа за несвоевременно сданную декларацию», — пишет бухгалтер, к которому все-таки обратились после получения претензий от налоговиков.

Теперь бухгалтер думает, как же отозвать декларацию, которую не надо было сдавать и как аннулировать штраф.