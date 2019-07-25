Кроссовки продали на Sotheby's за 475,5 тыс долларов

Кроссовки Nike, выпущенные в 1972 году, были проданы на аукционе Sotheby's за рекордную сумму — $475 500.

На торги выставлялись 100 пар кроссовок и все были проданы одному и тому же человеку, пишет Forbs. Их приобрел канадский предприниматель Майлз Надаль, который пообещал выставить их в своем частном музее «рядом с коллекцией классических автомобилей».

Самая оптимистичная оценка аукционного дома предполагала, что кроссовки купят за $160 000. В итоге Надаль заплатил за них почти в три раза больше. Кроме того, бизнесмен более чем в два раза побил прошлый рекорд, установленный в 2017 году: тогда пара кед Converse, ранее принадлежавших баскетболисту Майклу Джордану, была продана на аукционе за $190 373.

Кроссовки, судя по фотографиям на сайте аукционного дома, довольно изношены. Пара входит в серию Moon Shoe, которая с точки зрения истории имеет культовый статус. Сооснователь Nike Билл Бауэрман разработал эту модель для Олимпийских игр 1972 года.

На прошлой неделе Надаль купил у Sotheby's еще 99 пар кроссовок за $850 000. Предприниматель хотел приобрести Moon Shoe еще тогда, но Sotheby's предпочел провести ради этой пары отдельные торги, чтобы выручить за нее более высокую цену.

Бизнесмен признался, что раньше никогда не коллекционировал кроссовки и даже редко их носил, предпочитая туфли с костюмами. Но узнав о быстро растущей армии поклонников спортивной обуви, он увидел в кроссовках «настоящую форму искусства». «Я всегда любил коллекционировать что-то культовое — машины, часы, предметы искусства или антиквариат», — объяснил он.