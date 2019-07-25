ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятого за долги имущества

ВТБ в 2020 году начнет продавать изъятое у неплательщиков имущество через специальный маркетплейс, ориентированный на розничного покупателя.

Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Он считает, что новый сервис позволит сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным

«У нас достаточно большой объем залогового кредитования, мы изымаем и автотранспортные средства, и объекты недвижимости у наших должников. Для того чтобы эффективно реализовывать все это имущество, мы запускаем такой маркетплейс», — цитирует Печатникова РБК.

По итогам 2018 года ВТБ продал непрофильных розничных активов на 5 млрд руб. После запуска маркетплейса банк планирует увеличить объем выручки в этом сегменте в два раза, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 млрд до 50 млрд руб.

На маркетплейсе будет продаваться жилая и коммерческая недвижимость, а также автотранспорт, изъятые у заемщиков банка. Покупателям, которыми могут стать не только клиенты банка, планируется предоставлять не только услуги, связанные с оформлением сделки, но и по регистрации имущества, переезду, ремонту и так далее.

В настоящее время банк продает непрофильные активы через специальный раздел на своем сайте. Вместо него уже в августе 2019 года ВТБ запустит отдельный сайт «КомиссиON», где можно будет купить изъятое имущество, оформить ипотеку или иной банковский продукт. Внедрение полноценного маркетплейса с расширенным функционалом запланировано на 2020 год.