Клерк.Ру

Сколько будет стоить доллар в 2020 году?

Аналитики предсказали рублю падение до 79,5 за доллар в следующем году.

Рейтинговое агентство АКРА подготовило три макроэкономических сценария для России до 2022 года, о их выводах пишет Forbs.

Базовый сценарий предполагает, что в 2020 году среднегодовой курс доллара составит 73,8 рубля, а евро — 80,3 рубля. В 2021 году рубль, по этому прогнозу, укрепится (67,3 рубля за $1 и 72 рубля €1), но затем снова начнет слабеть: к 2022 и 2023 годам среднегодовой курс доллара будет 69,2 и 70,2 рубля, а евро — 73,4 и 74,4 рубля. Цена нефти Urals, согласно базовому прогнозу, в 2020 году упадет с $60 (прогнозируемая АКРА стоимость на 2019 год) до $53 и приблизится к прежнему уровню только в 2023 году.

Согласно оптимистичному сценарию, среднегодовой курс доллара в следующем году составит 64,3 рубля, а евро — 70,7. Баррель Urals подорожает до $66,1.

Пессимистичный сценарий АКРА предусматривает, что в 2020 году доллар будет стоить 79,5 рубля, а евро — 87,5, а цена нефти Urals упадет с $57,9 в 2019-м до $40,1 за баррель. Прогнозы на 2022 и 2023 годы в этих сценариях не приводятся.

АКРА понизило оценку возможности введения США новых экономических санкций против России с «высокой» (такая оценка давалась в октябре 2018 года, когда ожидались новые санкции по «делу Скрипалей») до «средней», а степень их негативного влияния на российскую экономику — со «средней» до «слабой». Негативное влияние на российскую экономику может иметь снижение темпов роста мировой торговли — вполне вероятно, что временно снизится экспорт традиционных для России товаров, отмечают авторы прогноза.

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