Почти половина перевозчиков не получила необходимые для работы лицензии

Почти половина компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в регионах России, не получила лицензии на работу по новым правилам.

Это 24 тыс. перевозчиков из 60 тыс. зарегистрированных, сообщил в четверг заместитель руководителя Ространснадзора Асланбек Ахохов на совещании в Казани.

«Всего на территории Российской Федерации, по нашим подсчетам, которые постоянно подвергаются корректировке, подлежат [лицензированию] порядка 60 тыс. хозяйствующих субъектов. Из них по состоянию на 1 июля 2019 года территориальными УГДН принято более 45 тыс. заявлений на получение лицензий, выдано более 36 тыс. лицензий. Эти цифры говорят о том, что далеко не все перевозчики поспешили оформлять соответствующие лицензии», — цитирует Ахохова ТАСС.

По его словам, хуже всего в этом вопросе дела обстоят в Архангельской и Псковской областях, а также в Чувашской Республике. Лучше ситуация во Владимирской, Ярославской, Липецкой, Воронежской, Пензенской областях и в Ставропольском крае.

В конце октября 2018 года вступил в силу федеральный закон, который с 1 марта 2019 года ввел обязательное лицензирование всех видов пассажирских перевозок автобусами, включая перевозки по заказу и для собственных нужд. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны получить лицензию на осуществление указанной деятельности. Новую лицензию необходимо получить не позднее 29 июня. Не получившие лицензию перевозчики будут лишены возможности заниматься пассажирскими перевозками.