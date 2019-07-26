Безработные. Перепись населения-2020. Какая связь?

В 2020 году в России состоится перепись населения. Безработных, которые будут заниматься переписью, не снимут с учета в ЦЗН.

На федеральном портале опубликован проект Указа Президента, согласно которому в период с 1 по 31 октября 2020 года за физлицами, привлеченными к выполнению работ, связанных со сбором сведений

‎о населении при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года, сохраняется право на получение пособия по безработице и нахождение

‎на регистрационном учете в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы.