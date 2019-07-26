На сколько продлили дачную амнистию

Законопроект о продлении «дачной амнистии» на три года — до 1 марта 2022-го — принят в третьем чтении. Об это сообщается на сайте Госдумы.

Предыдущий этап «амнистии» действовал на протяжении 13 лет. За это время в упрощенном порядке граждане смогли оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости — земельные участки, дачи, садовые домики, бани, гаражи и т.д.

Правительство предлагало продлить амнистию до 1 марта 2020 года, а Госдума настаивала на срок 1 марта 2022 года, в итоге стороны сошлись на компромиссном варианте. До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Еще одно положение нового закона — органы государственной власти и муниципалитеты обязываются определить границы придомовых территорий многоквартирных домов, не дожидаясь, пока собственники жилых помещений обратятся с соответствующей просьбой. Пока, по данным депутатов, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге лишь половина многоквартирных домов расположена на оформленных земельных участках, а в Москве из более 34 тысяч многоквартирных домов — менее 2 тысяч.