Данные банковских клиентов на черном рынке стали продавать намного дороже

Данные банковских клиентов-физлиц на черном рынке многократно выросли в цене за последние полгода, отмечают компании, специализирующиеся на информационной безопасности.

В частности, в начале года выписку по счету клиента за месяц можно было бы купить за 2 тыс. руб., сейчас стоимость доходит до 15 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с данными DeviceLock. Кроме того, в компании отмечают и появление новых «услуг», в частности предложения по продаже адресов банкоматов, которыми пользовался клиент банка в течение месяца. Эта информация может использоваться мошенниками при звонке клиенту для повышения достоверности.

Рост цен на услуги по «пробиву» данных клиентов банков объясняется несколькими причинами, говорят аналитики. Основная причина — смена типа атак на граждан. Если раньше чаще использовались технические методы (внедрение троянов, фишинговые сайты, скимминг и т. п.), то сейчас более 90% хищений осуществляется с помощью методов социальной инженерии, где успех очень сильно зависит от наличия у мошенников персональных данных клиентов.

ЦБ официальную статистику по хищениям средств физлиц по итогам полугодия не раскрывает. В то же время статистика правоохранительных органов в региональном разрезе показывает рост в разы количества успешных краж с банковских счетов. Например, в Курганской области число преступлений выросло вдвое (до 372 хищений за первое полугодие 2019 года), в Смоленской области — в пять раз (289 преступлений против 60) и т. д.

В Банке России сообщили «Ъ», что стоимость подобных нелегальных услуг зависит от уровня риска их оказывающего. «Если стоимость выросла, это говорит о том, что методы противодействия утечкам в банках существенно осложнили «бизнес» злоумышленникам«,— уверены в ЦБ.

Впрочем, торговцы данными могут и не иметь прямого отношения к банковской сфере. В ВТБ сообщили «Ъ», что большинство утечек идут из коммерческих организаций, оказывающих клиентам банка те или иные услуги, когда граждане оставляют свои ФИО, номер телефона и номер банковской карты.