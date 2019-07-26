Еще один банк из Москвы остался без лицензии

ЦБ с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «РАМ Банк» (г. Москва).
Банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное финансовое положение.
Кроме того, банк заключал «схемные» сделки, позволявшие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов, сообщает пресс-служба Центробанка.
Кредитный портфель РАМ Банка характеризовался крайне низкой диверсифицированностью и был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний, занимающихся торговлей зерновыми культурами. На балансе банка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде зерна, ранее учитывавшегося в качестве обеспечения.