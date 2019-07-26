Еще один банк из Москвы остался без лицензии

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ananasik-s Может, кто знает: когда у Сбис появится внешняя обработка для 1С 7.7 с форматами 820-го приказа? ... Электронный формат счета-фактуры поменялся

ananasik-s Спасибо, что успокоили: из статьи можно сделать вывод, что еще и формат 176-го приказа появился.... Электронный формат счета-фактуры поменялся

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ananasik-s Если точнее, 820-й приказ станет единственно действующим (т.к. сейчас он с 01.01.19 существует па... Электронный формат счета-фактуры поменялся

Надежда-25 бред не бред, а ситуация неоднозначная. И ФНС успешно блокирует счета Ипшников, которые не обязан... «Моё дело» подставляет клиентов под штрафы?

Любовь Л1 У меня 2 сисадмина. С ними стараюсь общаться в исключительных случаях. Если честно, они молодцы. ... Электронный формат счета-фактуры поменялся

Irina_Vis блин мы в июне тоже за 5500 покупали, классный практический семинар, все подробно! как когда куда... Жесткие проверки. Как вести себя при допросах и выемках

rcnrcn Тогда не понял что значит "без пенсионного".Ещё один повод общаться с ними электронно. Когда вжив... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

MatrenaIvanovna У всех регионов разные требования, у нас в городе 6 инспекцией и все устанавливают свои порядки... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

rcnrcn У нас, в Екатеринбурге, рег. центр берёт ПЛБ и ЛБ в составе пакета и не интересуется о факте пода... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

MatrenaIvanovna Во многих регионах ИФНС регистрирующая и ИФНС в которой фирма стоит на учете, это разные ИФНС. По... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

kuratorus нет, отчеты все сдались, там еще заявление о снятии с учета пишешь в ПФ и они оформляют свои доку... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

rcnrcn Кстати, насколько помню, году в 15 отменили. За последние годы никого из них не предупреждали, ни... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

rcnrcn Если под "без пенсионного" вы имеете в виду, что сдавали СЗВ-М, но не сдали СЗВ-Стаж и вас ликвид... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

alex1995 Обособка обычно не платит в ПФР и прочие, только НДФЛ по кпп нахождения. Вы наверно про филиал?... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

alex1995 Когда государство не выполняет свои функции - плохо. Выполняет (например, собирает налоги чтобы в... Этот закон потрясет каждого

Rolen Или для всех ККТ или всем отменить. А то начинается эти могут без ККТ, другие.... Кого еще предложили освободить от применения ККТ

kuratorus У меня закрыли без пенсионного. Но отчеты все сдались (июнь).... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО

kuratorus У меня при закрытии возникла проблема с пенсионным - когда уволили директора и назначили ликвидат... Пошаговый алгоритм ликвидации ООО