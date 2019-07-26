Валентина Матвиенко высказалась против дискриминации богатых людей

В начале июля Forbes опубликовал рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов России.

Комментируя эту информацию, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что людям с большими доходами не нужно препятствовать во вхождении в политику.

«Состоятельные люди не должны быть дискриминированы в обществе, мы ведь не назначаем депутатов, их избирает население. Я не думаю, что они избирают их только потому, что у них большие доходы. Я думаю, что часть избирателей избирает таких людей, потому что видит в них успешных людей, в надежде, что они смогут сделать богатой страну и лично граждан», — цитирует ее слова ИА ТАСС.

По словам Валентины Матвиенко, не надо преувеличивать масштаб этой проблемы, и таким образом воспитывать у людей ненависть к богатым людям.

16 депутатов Госдумы [представлены в рейтинге] — это всего лишь 4% от общего количества депутатов. Если я не ошибаюсь, то порядка 57 найдено состоятельных людей среди региональных депутатов. Посчитайте их [региональных депутатов], их тысячи, это не массовое явление, не массовый захват законодательных органов власти богатыми людьми", — подчеркнула спикер.