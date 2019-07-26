Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью газете «Известия» заявил, что врачей стоит перевести в индивидуальные предприниматели.

Среди прочих вопросов в интервью обсуждалась проблема медицины. Модель системы медицинского страхования оторвана от реальности, считает Юргенс. Несмотря на заявленную в Конституции бесплатную медицину, пациенты все равно платят врачам, только в конверте.

При этом к хорошему врачу могут быть очереди, но на его официальной зарплате это не сказывается.

«Почему не сделать, как на Западе, где посещают не поликлинику, а именно специалиста? Почему не перевести врачей в ИП? Пусть арендует кабинет и получает нормально именно за свой труд», — заявил Юргенс.

Это же решит и проблему страхования. Сейчас перед пациентами отвечает поликлиника или больница, а если врач будет ИП, то и отвечать будет он сам.