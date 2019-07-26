Курс евро впервые за год упал ниже 70 рублей. Но ненадолго

Курс евро в четверг, 25 июля, впервые более чем за год упал ниже отметки в 70 руб. К 15.30 мск евро терял 52 коп. – до 69,98 руб. Последний раз евро был дешевле 70 руб. в мае 2018 г.

Однако затем курс начал корректироваться: к 16.15 мск за евро давали уже 70,27 руб. Доллар к этому времени стоил 62,98 руб. (минус 32 коп. к закрытию среды).

Влияние на курс оказало заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) на котором не были изменены процентные ставки. Однако ЕЦБ предупредил, что может снизить их в дальнейшем: базовая ставка кредитов осталась нулевой, депозитов – минус 0,4%, маржинальных кредитов – 0,25%.

Ставки будут оставаться на прежнем или же более низком уровне как минимум до конца первого полугодия 2020 г. или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%.