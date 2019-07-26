Как вернуть налог, ошибочно уплаченный в качестве ЕНП

С 2019 года в НК появилось новое понятие - единый налоговый платеж (ЕНП).

ЕНП - это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему РФ в счет уплаты имущественных налогов с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом до получения налогового уведомления.

Между тем в последнее время участились случаи, когда на авансовый кошелек налогоплательщики переводят суммы за другие налоги, например, НДФЛ или страховые взносы, но эти суммы не отражаются на лицевом счете налогоплательщика и у него появляется задолженность.

Что делать, когда НДФЛ или другой налог уплачен не на тот счет? Необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате ошибочно внесенного платежа, не забыв указать реквизиты банковской карты или счета, на который должны вернуться деньги, пояснили налоговики.

Можно подать заявление не о возврате, а о зачете в счет будущих платежей или задолженности по другим налогам. К заявлению необходимо приложить платежное поручение или квитанцию о проведенном ошибочном платеже.

Заявление о возврате/зачете можно направить через «Личный кабинет» или сервис «Обратиться в ФНС» на сайте ФНС России.