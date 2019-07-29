Как отследить судьбу реестра на выплату пособий, отправленного в ФСС

Отслеживать статус реестров, направленных в ФСС на выплату пособий, работодатель может в Электронном кабинете страхователя, расположенном по адресу: http://cabinets.fss.ru/.

Поясним, речь идет о реестрах, которые формируют страхователи из пилотных регионов, где введены прямые выплаты.

В личном кабинете страхователя в «Журнале пособий» имеются сведения этапа прохождения документа, который имеет определенный статус:

1. «Готово к загрузке в фин.модуль» - документ направлен страхователем и ждет загрузки от регионального отделения в программный модуль, предназначенный для назначения пособия. 2. «Дубль документа» - документ с аналогичными реквизитами выгружается страхователем повторно. Документ находится в работе. 3. «Документ готов к расчету», «Документ рассчитан» - документ обрабатывается специалистами регионального отделения. 4. «Извещение сформировано» - документ требует уточнений, либо имеет замечания, которые сформированы в извещении. 5. «Документ отправлен на оплату» - документ включен в приказ на выплату пособия. 6. «Документ проверен» - этот статус приобретает базовый документ по ежемесячному пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет. По данным этого документа осуществляется ежемесячное формирование указанного пособия. По окончании всего периода выплаты статус изменится на «Документ закрыт». 7. «Исполнение платежа» - документ выплачен. 8. Знак «Р» при наличии статуса «Исполнение платежа» - появляется при загрузке банковской выписки в программный модуль. Позволяет открыть для просмотра информацию о сумме перечисления.

Таким образом, использование работодателем Электронного кабинета позволяет найти и посмотреть поданные в ФСС реестры пособий, просмотреть извещение с указанием ошибок и замечаний, направленное работодателю по почте, и оперативно направить ответ на извещение ФСС, в том числе с прикреплением необходимой информацией в файле без дальнейшего подтверждения на бумажном носителе.

Кроме того, в данном сервисе можно получить сведения о выданных электронных листках нетрудоспособности, видеть пособия, уже выплаченные ФСС в рамках «прямых выплат», формировать обращения в ФСС (в части «прямых выплат») с возможностью поиска по номеру, теме, статусу и дате поданного запроса.