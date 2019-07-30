Не допускайте ошибок при заполнении реестра на выплату пособий за счет ФСС

В пилотных регионах работодатели обязаны в течение 5 календарных дней от даты написания сотрудником заявления о выплате пособия по больничному листу передать в ФСС реестр сведений.
Между тем иногда при заполнении этого реестра страхователи допускают ошибки, посетовали в отделении ФСС по Пензенской области.
В этой связи ФСС советует обратить внимание на следующие моменты:
— если работник работает по бессрочному трудовому договору, то не надо заполнять поле «Дата начала работы» и не указывать «Приступить к работе», так как это поле заполняется в том случае, если работник принят на работу не более, чем на 6 месяцев;
— если предоставлен застрахованным лицом листок нетрудоспособности с периодом лечения больше чем на 15 дней и без подписи председателя ВК, то реестр сведений в отделение Фонда не направлять. В данном случае листок нетрудоспособности следует вернуть лечебному учреждению, выдавшему этот листок нетрудоспособности, на дооформление;
— при заполнении реестра сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, датой окончания отпуска следует считать дату исполнения ребенку полутора лет, не заполнять графу «Дата преждевременного выхода»;
— при назначении ежемесячного пособия указывать дату и номер справки от второго родителя о неполучении пособия;
— указывать ФИО ребенка (детей), за которыми осуществляется уход, если за вторым, то указывается 2. Также указываются фамилия и инициалы каждого предыдущего ребенка (детей), рожденных (усыновленных) матерью данного ребенка с указанием (в скобках) вида документа, подтверждающего факт рождения предыдущих детей;
— при отсутствии заработной платы в расчетном периоде также ставим 730 (при назначении всех видов пособий) и 731 (при назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, в случае, если в расчетном периоде есть високосный год);
— при определении среднего дневного заработка для назначения пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком из расчётного периода исключаются только дни по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и период отпуска по уходу за ребенком.