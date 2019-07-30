Не допускайте ошибок при заполнении реестра на выплату пособий за счет ФСС

В пилотных регионах работодатели обязаны в течение 5 календарных дней от даты написания сотрудником заявления о выплате пособия по больничному листу передать в ФСС реестр сведений.

Между тем иногда при заполнении этого реестра страхователи допускают ошибки, посетовали в отделении ФСС по Пензенской области.

В этой связи ФСС советует обратить внимание на следующие моменты: