Путин подписал закон о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам

Подписан и опубликован федеральный закон, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

Согласно новому закону, уступка права по взысканию с граждан просроченной задолженности по ЖКХ возможна исключительно для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг — ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний или ресурсоснабжающих организаций. При этом уведомление о передаче должно прийти задолжнику не позднее 10 дней.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности устанавливать законность требования долга в судебном порядке, а также исключает дальнейшую передачу средств надлежащему кредитору в полном объёме