Депутат предложил ограничить контроль иностранцев над «значимыми сайтами»

В нижнюю палату внесен законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия в этом законе появится определение значимого информационного ресурса в интернете и условия, которым такой ресурс должен соответствовать.

Проект в Госдуму внес член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин, пишет РБК.

Под значимыми для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

В проекте прописаны следующие условия для значимых ресурсов:

основным владельцем может выступать только россиянин или российское юридическое лицо. Доля иностранного участия — не более 20% голосующих акций.

в случае если это условие будет нарушено, в России запрещается реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает.

«технические средства» и базы данных значимых сайтов должны будут находиться на территории России. Депутат объясняет это необходимостью защиты персональных данных. Сами данные запрещено передавать иностранным организациям или российским юрлицам с иностранным участием в размере более 20%.

Против закона уже выступили «Яндекс» и Mail.Ru Group. То, что именно против них направлен проект закона, его автор не скрывает.