О смене счета на перечисление зарплаты сотрудник должен сообщить заранее

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный закон от 26.07.2019 № 231-ФЗ с поправками в статью 136 ТК.

Речь идет о борьбе с так называемым зарплатным рабством.

Закон направлен на совершенствование правового регулирования правоотношений, возникающих при реализации работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, и предусматривает увеличение срока, в течение которого работник обязан сообщить работодателю о таком изменении.

В соответствии с этим законом работник обязан в письменной форме сообщить работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее чем за 15 календарных дней до дня ее выплаты (сейчас – 5 рабочих дней).

Наряду с этим в целях защиты права работника на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена его зарплата, Федеральным законом от 26.07.2019 № 221-ФЗ устанавливается административная ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником данного права.