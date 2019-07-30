На сотрудников-иностранцев надо оформить СНИЛС

Все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе ОПС, напоминает ПФР.

Для регистрации в системе ОПС иностранным гражданам необходимо на работе заполнить анкету застрахованного лица и приложить копию документа, удостоверяющего личность. Если этот документ составлен на иностранном языке, то может понадобиться нотариально заверенная копия с переводом на русский язык.

Кроме того, для постоянно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства необходим вид на жительство. Для временно проживающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства — разрешение на временное проживание. Для временно пребывающих в РФ иностранных граждан — виза (если со страной иностранца установлен визовый режим).

Заполненную анкету работодатель должен передать в ПФР. Пенсионный фонд зарегистрирует иностранного работника в системе обязательного пенсионного страхования и выдаст СНИЛС.

Работодатели в случае найма иностранных граждан должны отслеживать их миграционный статус для соблюдения норм российского пенсионного и трудового законодательств, поясняет ПФР.