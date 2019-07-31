Когда ПФР остановит выплаты по уходу за 80-летними пенсионерами и детьми-инвалидами

ПФР рассказал, каковы основания для прекращения выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Основанием для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств:

— смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;

— прекращение фактического ухода;

-назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии, независимо от её вида и размера;

— назначение гражданину, осуществляющему уход, или нетрудоспособному гражданину пособия по безработице;

— выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;

— истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена I группа инвалидности либо категория «ребёнок — инвалид»;

— признание нетрудоспособного гражданина инвалидом с детства;

— достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности;

— помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;

— прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.