Когда ПФР остановит выплаты по уходу за 80-летними пенсионерами и детьми-инвалидами

ПФР рассказал, каковы основания для прекращения выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Основанием для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств:
— смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
— прекращение фактического ухода;
-назначение гражданину, осуществляющему уход, пенсии, независимо от её вида и размера;
— назначение гражданину, осуществляющему уход, или нетрудоспособному гражданину пособия по безработице;
— выполнение нетрудоспособным гражданином либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
— истечение срока, на который гражданину, за которым осуществляется уход, установлена I группа инвалидности либо категория «ребёнок — инвалид»;
— признание нетрудоспособного гражданина инвалидом с детства;
— достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена I группа инвалидности;
— помещение гражданина, за которым осуществляется уход, в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме;
— прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым осуществляется уход.
Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить об этом в ПФР.