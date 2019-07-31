Матпомощь в 50 тыс. рублей каждому из родителей малыша не облагается НДФЛ и взносами

В организации работают супруги, у которых родился ребенок. Как облагается НДФЛ и страховыми взносами выплата им материальной помощи при рождении ребенка? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-06/50324 от 08.07.2019.

Положение абзаца седьмого пункта 8 статьи 217 НК об освобождении от НДФЛ единовременной выплаты (в том числе в виде матпомощи) при рождении ребенка, производимой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) в сумме, не превышающей 50 000 рублей, подлежит применению работодателем в отношении каждого из родителей, усыновителей, опекунов, являющихся работниками организации.

Со страховыми взносами ситуация аналогичная.

В случае выплаты организацией в течение первого года после рождения ребенка единовременной матпомощи обоим родителям, являющимся работниками этой организации, страховыми взносами не облагается сумма материальной помощи в размере не более 50 000 рублей, начисленная каждому из работников, являющихся родителями.