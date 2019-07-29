В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки

Владельцам электронных кошельков запретят пополнять их без идентификации личности. Это предусматривают поправки, одобренные Советом Федерации 26 июля. На них обратил внимание РБК.

Теперь обладатели анонимных электронных кошельков смогут пополнять их только с помощью банковского счета. Как отмечает, РБК, раньше такие клиенты имели возможность пополнить кошелек наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов, не предоставляя при этом документы.

Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РБК, что новые правила разработаны по просьбе Росфинмониторинга, так как анонимные электронные кошельки могут использоваться для финансирования терроризма или оплаты наркотиков.

Представители бизнеса раскритиковали поправки, опасаясь снижения доходов, отмечает РБК.

Анонимные кошельки пополняют наличными в основном те пользователи, которые не имеют банковского счета или являются клиентами небольших банков с плохим онлайн-интерфейсом. Сами кошельки используются в качестве удобного платежного средства для оплаты покупок в интернет-магазинах, объясняет [глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов] РБК