Отозвана лицензия у банка из второй сотни

С сегодняшнего дня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО КБ «Ассоциация» (г. Нижний Новгород).

По величине активов кредитная организация занимала 170 место в банковской системе РФ.

Банк признал отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах, открытых в иностранном банке. Доформирование резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств, сообщает пресс-служба ЦБ.

Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Информация о проводившихся кредитной организацией операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.