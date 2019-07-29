С отправкой отчетов через Контур возникли проблемы

Отчетная кампания за 2 квартал 2019 подходит к концу. НДС сдан, но расслабляться пока рано. Сегодня — последний день сдачи декларации по налогу на прибыль, на горизонте — РСВ и 6-НДФЛ.

Между тем многие бухгалтеры, которые сегодня хотели отправить декларацию через Контур, столкнулись с проблемой. Сервис оказался недоступным.

Об этом рассказывают наши читатели — клиенты Контура.

Бухгалтеры ждут, когда закончатся технические проблемы сервиса, стараются не паниковать, но все равно волнуются.

Мы попросили «Контур» прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Действительно, сегодня утром возникла техническая проблема, из-за которой многие пользователи не могли авторизоваться в сервисах компании. Мы приносим извинения за возникшие неудобства! Сейчас проблема устранена и сервисы работают в обычном режиме», - сообщили в пресс-службе сервиса.