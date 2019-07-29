Россияне не готовы к электронным паспортам

85 % россиян слышали об идее введения электронных паспортов, но большинство (59 %) пока не готовы их оформить.
Ключевая причина — опасения в низкой стойкости «цифры» хакерству и незаконным вмешательствам, сообщает ВЦИОМ.
Что касается достоинств нового документа, то граждане отмечают его универсальность.
К наиболее полезным функциям электронного паспорта большинство россиян относят:
возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты/пенсии/пособий и др. начислений) (71 %);
функцию хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) (69 %);
подпись и отправку документов в госорган/учреждение без его посещения (68 %);
голосование на выборах (62 %).
Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47 %); заключение договоров с организациями в электронном виде (52 %) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53 %).