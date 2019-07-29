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Россияне не готовы к электронным паспортам

85 % россиян слышали об идее введения электронных паспортов, но большинство (59 %) пока не готовы их оформить.

Ключевая причина — опасения в низкой стойкости «цифры» хакерству и незаконным вмешательствам, сообщает ВЦИОМ.

Что касается достоинств нового документа, то граждане отмечают его универсальность.

К наиболее полезным функциям электронного паспорта большинство россиян относят:

возможность использования электронного паспорта в качестве банковской карты (оплата услуг, получение зарплаты/пенсии/пособий и др. начислений) (71 %);

функцию хранения нескольких документов одновременно (паспорт, полис, ИНН, водительские права, трудовая книжка и другое) (69 %);

подпись и отправку документов в госорган/учреждение без его посещения (68 %);

голосование на выборах (62 %).

Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47 %); заключение договоров с организациями в электронном виде (52 %) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53 %).

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