МФО закрывают офисы и уходят в онлайн

С января по март количество офисов МФО, которые выдавали микрозаймы «до зарплаты», снизилось на треть — с 7 до 5,2 тыс. отделений.

Об этом в своем обзоре сообщил Центробанк, с ним ознакомились «Известия». Сокращение отделений — вынужденное явление, следует из документа. Сохранив разветвленную сеть офисов, МФО не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности.

С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%. Ограничена и предельная задолженность клиента. С 1 июля проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в два раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей должно быть прекращено.

Новые нормы резко снизили рентабельность МФО и они стали закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн. Кроме того, часть игроков вообще может покинуть рынок и уйдет в «серый рынок» считают эксперты. В течение двух-трех лет количество официально зарегистрированных МФО может составить 300–500, то есть с рынка уйдет около 70% организаций. На это повлияет не только ужесточение регулирования, но и повышение финансовой грамотности населения.