Многодетные семьи из Москвы получат новые налоговые льготы

Многодетные семьи в Москве смогут воспользоваться новыми льготами по имущественному и земельному налогам.
Льготы смогут оформить граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.
Такие семьи смогут получить дополнительный вычет — льгота предоставляется из расчета по 5 кв. м в квартире или комнате и по 7 кв. м в жилом доме на каждого ребенка. Также вычет можно получить на 6 соток площади принадлежащего семье земельного участка.
Можно оформить один налоговый вычет на объект каждого вида. Норма действует в отношении налоговых платежей за 2018 год, которые необходимо уплатить в 2019-м.
Многодетные семьи, имеющие право на льготу, должны подать в налоговую инспекцию заявление о предоставлении налоговой льготы, а также документы, подтверждающие право на эту льготу, сообщили в столичной мэрии.