Мэрия Москвы запретила рекламные граффити

Мэрия Москвы запретила рекламу в виде граффити: она должна исчезнуть с улиц города в течение двух недель, иначе ее закрасят за счет городского бюджета.

Постановление правительства Москвы о правилах нанесения граффити на здания опубликовано 26 июля, пишет «Коммерсантъ». До сих пор нанесение граффити в Москве не регламентировалось, а рекламодатели для этого напрямую договаривались с управляющими компаниями домов.

Сюжеты граффити «могут быть связаны с популяризацией выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта и искусства, но без какой-либо коммерческой составляющей», указано в правилах.

По данным департамента СМИ и рекламы на июль 2019 года, в Москве было 100 рекламных граффити, все они — в исторической части города, в районе Садового кольца и бульваров. Актуальную оценку объема рынка рекламных граффити в мэрии не уточняют, добавляя, что он «небольшой, но устойчивый».

Утверждение правил затянулось на год, так как они затрагивают несколько сфер, среди которых рынок рекламы, ЖКХ и городская архитектура, пояснил представитель департамента СМИ и рекламы. Такая реклама, по мнению мэрии, наносит вред архитектурному облику города.