Почему клеркам не приходят push-уведомления

Пользователи некоторых сайтов и приложений стали замечать, что к ним не приходят push-уведомления. В чем дело?

Как сообщает портал vc.ru, сервис push-уведомлений OneSignal недоступен в России. Его IP адрес сайта (104.16.35.63) находится в реестре запрещённых сайтов с 19 июля по решению ФНС.

Добавим, что решение о блокировке адреса было принято еще в 2016 году, но исполнить его решили только сейчас.

Отметим, что «Клерк» также пользуется этим сервисом. Поэтому в настоящее время нашим читателям не приходят push-уведомления от «Клерка».