Глава ФНС рассказал британцам об успехах в администрировании НДС

Внедрение информационных технологий позволило властям России снизить с 20% до 1% разницу между реальными поступлениями в бюджет от налога на добавленную стоимостьи объемом средств НДС, подлежащих уплате по закону.

Такое заявление сделал глава ФНС Михаил Мишустин в интервью британской газете Financial Times, пишет ТАСС.

Этого удалось добиться благодаря созданию двух больших дата-центров, в которые компании отправляли данные каждого счета-фактуры.

Теперь в режиме реального времени можно проверить любой счет-фактуру и убедиться, что необходимая сумма НДС перечислена государству. С помощью искусственного интеллекта можно быстро обнаружить в данных некоторые закономерности и вычислить компании, присылающие нерабочие ссылки. Более того, можно отследить чиновников, у которых чаще всего наблюдаются недоимки по вверенным им компаниям, приводит текст автора статьи РИА Новости.

По словам главы ФНС, до начала проведения реформы налогового администрирования в России реальные поступления в бюджет от НДС были на 20% меньше суммы, которая подлежала уплате. Сейчас величина этого разрыва благодаря внедрению информационных технологий и увеличению эффективности взимания налогов сократилась до 1%. Financial Times отмечает, что в Великобритании, разница между реальными поступлениями в бюджет от НДС и суммой, подлежащей уплате, в 2017-2018 налоговом году составила 9,1%, по оценке службы страны по налогам и сборам.

Общие поступления в бюджет России от НДС в 2014-2018 годах возросли на 64%, в то время как номинальный объем потребления домохозяйств за этот период вырос на 21%, указывается в статье.