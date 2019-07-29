Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

Глава ФНС Михаил Мишустин дал интервью британской газете Financial Times. Он рассказал об успехах российской налоговой службы, в частности, о внедрении онлайн-ККТ.

По словам Мишустина, увеличение налоговых поступлений без повышения налоговых ставок было достигнуто благодаря внедрению электронной системы, при помощи которой подключенные к интернету кассовые аппараты передают данные о розничных продажах в режиме реального времени в налоговые органы.

«Мы видим все, что покупается везде», — приводит газета слова Михаила Мишустина.

Воможности новой системы были продемонстированы наглядно, пишет РИА Новости. Глава ФНС возле интерактивного экрана с картой поинтересовался, где в Москве остановился журналист. После того, как он ответил, что живет в отеле «Будапешт», карта увеличивается до гостиницы. «Вы ведь пили кофе, так?», — интересуется Мишустин. После этого открывается окно отеля с чеками на еду и напитки. «Всего было продано три капучино, один эспрессо и один латте. Один из них — ваш», — сделал вывод глава ФНС.

Издание отмечает, что Россия «стоит на передовой налогообложения», и уже многие страны используют данные в режиме реального времени для борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.