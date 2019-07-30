Почти 21 млн. россиян имеют низкие доходы

В 1 квартале 2019 доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3 % населения РФ или 20,9 млн чел. Такие данные приводит Росстат.
Для сравнения – в 1 квартале 2018 доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9 % населения страны или 20,4 млн чел.
Прирост этого показателя объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен, поясняет Росстат.
В частности величина прожиточного минимума увеличилось на 7,2 % (с 10 038 руб. в первом квартале 2018 до 10 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен – на 5,2 %.
По оценке Росстата, при росте величины прожиточного минимума соразмерно уровню инфляции доля населения с доходами ниже прожиточного минимума осталась бы неизменной.