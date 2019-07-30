Почти 21 млн. россиян имеют низкие доходы

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НатальяС Мало видеть, надо понимать, что с этой информацией делать. Пока это просто гигантская регистрирую... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

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Над.К Ну, Мишустин горазд сочинять и бахвалиться. Но вот почему-то г-ну, сообщающему о выключении АСК Н... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

ToT АСК НДС выключен по всей стране. А как же «Мы всё видим, всё про всех знаем»?... Британскому журналисту продемонстировали, зачем нужны онлайн-ККТ

ДляКлерка Если уж мы стали говорить за других, то нет, большинству клерков на историю с этим кино наплевать... Минкульт, адвокаты, фильм про Сталина: как у нас запрещают фильмы

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Чалдон Ну, так в чём вопрос - прописывайтесь в Москве и получайте все льготы. А по налогам у нас льготы ... Многодетные семьи из Москвы получат новые налоговые льготы

Denis90 А московский бюджет формируется из тех денег, которые отобраны у регионов. В нашей области лес, а... Многодетные семьи из Москвы получат новые налоговые льготы

lubka теперь будут использовать техническое пальмовое масло, чтобы цена на конечный продукт не менялась... НДС на пальмовое масло подняли. К чему это приведет?

Над.К Льготы даются за счет московского бюджета, а не федерального. Дальше надо объяснять, почему в Мос... Многодетные семьи из Москвы получат новые налоговые льготы