У нас новый онлайн-курс по кадровым документам

В Центре онлайн-обучения Клерк.ру выходит еще один курс. Узнаете все про кадровый учет и составление кадровых документов без ошибок.
Обучение полностью дистанционное.
Курс начинается 1 сентября. Стоит 7450 руб. Тем, кто заплатит до 1 сентября, даем скидку 15 % (вы заплатите 6332,5 руб.).Посмотрите первое видео курса.
Оплатив курс, вы можете начать учиться и после 1 сентября, в удобном для вас темпе. Смотрите видео, читайте конспекты, проходите тесты и итоговое задание, а в конце получите именной сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.
Кому подойдет курс
- бухгалтерам,
- индивидуальным предпринимателям,
- директорам.
О чем курс
- Как организовать учет с нуля,
- Какие документы должны быть обязательно,
- Какие ошибки вырастут в огромные штрафы.
Научитесь:
- разбираться в трудовом законодательстве,
- улаживать споры между сотрудниками и работодателем,
- объяснять права и обязанности работникам и руководителю.
Допматериалы
Много образцов и лайфхаков:
- примеры заполнения документов;
- советы, основанные на практике прохождения трудовых и налоговых проверок.
Преподаватель
Надежда Флакс, кадровый и налоговый эксперт с многолетним стажем, начальник отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованный налоговый консультант.
Ведет обучающие семинары и вебинары, консультирует руководителей и бухгалтеров по вопросам бухгалтерского, кадрового и налогового учета.
“Я знаю, как организовать кадровый учет с нуля, потому что сама делала это не раз. Знаю, какие документы должны быть обязательно и на что обратить пристальное внимание. Какие на первый взгляд «маленькие оплошности» могут вырасти до больших неприятностей”.
План курса смотрите здесь.
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