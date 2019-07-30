«Клерк» запускает онлайн-курс про кадровые документы. Пока со скидкой

Научим вас составлять кадровые документы так, чтобы не подкопаться.

В Центре онлайн-обучения Клерк.ру выходит еще один курс. Узнаете все про кадровый учет и составление кадровых документов без ошибок.

Обучение полностью дистанционное.

Записаться на курс.

Курс начинается 1 сентября. Стоит 7450 руб. Тем, кто заплатит до 1 сентября, даем скидку 15 % (вы заплатите 6332,5 руб.). Оплатив курс, вы можете начать учиться и после 1 сентября, в удобном для вас темпе. Смотрите видео, читайте конспекты, проходите тесты и итоговое задание, а в конце получите именной сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.

Посмотрите первое видео курса.

Кому подойдет курс

бухгалтерам,

индивидуальным предпринимателям,

директорам.

Курс подойдет не только для бухгалтерам. Если вы ИП, который нанимает работников или директор компании, который хочет понимать, почему надо подписывать те или иные кадровые документы, добро пожаловать на наше обучение.

О чем курс

Как организовать учет с нуля,

Какие документы должны быть обязательно,

Какие ошибки вырастут в огромные штрафы.

Кадровые документы – это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы. Ну, и еще вечный вопрос руководителя: «Кто виноват?».

Научитесь: разбираться в трудовом законодательстве,

улаживать споры между сотрудниками и работодателем,

объяснять права и обязанности работникам и руководителю.

Допматериалы

Много образцов и лайфхаков:

примеры заполнения документов;

советы, основанные на практике прохождения трудовых и налоговых проверок.

Все допматериалы можно скачать.

Преподаватель

Надежда Флакс, кадровый и налоговый эксперт с многолетним стажем, начальник отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованный налоговый консультант.

Ведет обучающие семинары и вебинары, консультирует руководителей и бухгалтеров по вопросам бухгалтерского, кадрового и налогового учета.

“Я знаю, как организовать кадровый учет с нуля, потому что сама делала это не раз. Знаю, какие документы должны быть обязательно и на что обратить пристальное внимание. Какие на первый взгляд «маленькие оплошности» могут вырасти до больших неприятностей”.

Запись на курс

План курса

Тема 1. Локальные нормативные акты (обязательные и не очень).

Правила внутреннего трудового распорядка

Положение об оплате труда

Положение о защите персональных данных

Положение об охране коммерческой тайны

Штатное расписание

Книга учёта трудовых книжек

График отпусков

Табель учета рабочего времени

Техника безопасности и охрана труда

Тест

Тема 2. «Персональные» документы. Прием и увольнение.

Прием на работу

Трудовая книжка

Личное дело сотрудника

Трудовой договор

Допматериалы. Трудовой договор и договор ГПХ

Ошибки в трудовом договоре и штрафы

Увольнение

Допматериалы. Сотрудники- иностранцы

Тест

Тема 3. Основные кадровые документы.

Приказы

Допматериалы: образцы приказов

Должностные инструкции

Допматериалы. Порядок хранения и уничтожения документов. Сроки хранения.

Тест

Итоговое тестирование.