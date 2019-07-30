Аналитики предсказали переход «Яндекса» государству

Внесенный в пятницу, 26 июля, законопроект об информационно значимых интернет-ресурсах, ограничивающий долю иностранного владения 20%, — элемент давления на «Яндекс» накануне предстоящих в ближайшие два месяца переговоров.

Такое мнение высказали аналитики «Ренессанс Капитала» в своей записке, посвященной законопроекту, с ней ознакомился Forbes.

«Никто не хочет, чтобы законопроект прошел, но он представляет собой инструмент, которые заставит компанию согласиться на изменения», — пишут аналитики. Переход «Яндекса» в руки государственного акционера они называют «неизбежным».

В предыдущих переговорах на стороне «Яндекса» выступал глава Сбербанка Герман Греф, но сейчас он, вероятно, не будет участвовать, пишут аналитики «Ренессанса». Вероятнее всего, это закончится появлением среди акционеров «Яндекса» государственной компании. Будет ли это Сбербанк, ВТБ, РФПИ или «Газпром», не имеет значения, сказано в записке. «Мы не рассматриваем это как худший сценарий, «Яндекс» останется сфокусированной на коммерческом успехе и инновационной компанией», — продолжают аналитики.

Сейчас крупнейшим акционером «Яндекса» является основатель компании Аркадий Волож, который владеет 48,4% голосов, еще 9% принадлежит основателям и первым сотрудникам. В 2018 году издание The Bell сообщало о том, что Сбербанк ведет переговоры о покупке 30% «Яндекса», но в банке это отрицали.