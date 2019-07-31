Левое меню в 1С переехало вправо

Римская империя, как нечто монолитное и устоявшееся, существовала 2 первых века нашей эры, и то е...
Вторая история: Разговор с майором бронетанковых войск в отставке в тот момент, когда был самый п...
Вы не совсем правы по поводу "орднунга".Две истории (не Германия):Турецкая молодежь, организованн...
Не парьтесь, это мировая тенденция, не зря мишустина видно регулярно на мировых форумах и т.п., о...
Не надо сказок "- в интернете сейчас есть всё." Чем интернет отличается от телевизора? Там ...
как я понимаю, при принятии несоответствующих документов речь идет не только о налоге на прибыль ...
Хоть кто-то из кандидатов во власть обещал отменить онлайн кассы, маркировку, платные дороги, пла...
Работаю с Контуром с 2013 года, когда был первый ИП. Никогда не разочаровывал. С той поры три ком...
«Если жалоба обоснованна, обеспечение возвращается. Если жалоба необоснованна — обеспечение ...
Если применить метод психологической сказко-терапии, то теперь это только Кашей))) ...
"о РЕАЛЬНО происходящих событиях" - в интернете сейчас есть всё."лишь не было хуже" - куда хуже? ...
Однако кто-то из господ юристов отважился запросить высокий суд на предмет толкования Конституции...
ГУЛАГ это не более чем главное управление лагерей. Каждый бухгалтер знает, что если у организации...
Да, 1600 - это не выборка, к тому же скорее всего - москвичи. А страна то огромная, а москва для ...
А если купили единственное жилье в 16 году, когда другие правила были? При продаже в 19 году НДФЛ...
просто вспомните недавнего робота "алеша" и мильон новаций с алиэкспресс. выглядеть дураками - на...
Про смартфоны я, кажется, писала не так давно, что думаю?? у меня нет желания демонстрировать св...
Может быть :) Я, собственно, за что купила - за то и продаю :) возможно, я не совсем так поня...
О чеках: либо вы плохо искали, либо... QR код и смартфон - моментальный ответ и сверка....
Можно еще в принудительном порядке освятить учреждения всех гос. органов.А то как то крестики на ...
Вы не правы. У фнс три огромных серверных центра. Информация 2015 г.: "....Центр обработки данных...
За счет моих взносов и налогов теперь еще и резидентам ТОР будут пенсию платить. А мне то понятно...
На самом деле (информация непосредственно из налоговой, трёхмесячной давности) - не видят они НИ-...
Мне кажется, я это поняла. Ну это мои личные тараканы - мне всегда было очень интересно, почему д...
Они (мытари) многого еще не видят и не везде. Наличие кассы (онлайн, не онлайн)- это еще не факт ...
пока АСК-НДС в тестовом режиме. В НК ее нет. Так что то что кто то там видит ОГОГО, ставит пометк...
Это как повезёт. У кого-то - ниточка, на которой уши крепятся ((с) из анекдота) - а у некоторых д...
Но ведь при Медведеве долор был по 30!!111
Есть мнение, что не гулаг, а - солома...
В том-то и дело, что у них нет наших онлайн-касс, инструкций нет. И не шумят потому что это норма...
Что-то в бесплатное я не верю.
я бы сказала прилетели в течении получаса, моему счастью не было предела...
По идея через веб-сервисы типа СБИС онлайн или Контур. Заходишь на сайт со смартфона и подписывае...
Я тоже этим утешаюсь..... но, боюсь, всё не так радужно. Работу "башен ПБЗ" по отуплению и зомбир...