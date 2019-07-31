Клерк.Ру

Левое меню в 1С переехало вправо

Участница нашего форума после очередного обновления 1С обнаружила, что меню «Файл» «Печать» и т.д. теперь находятся в правом верхнем углу программы. Между тем пользователи уже привыкли к тому, что искать эти операции надо слева.

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Участники обсуждения отмечают, что бухгалтерам придется привыкать в новому расположению нужных им ссылок.

Своими впечатлениями от нового интерфейса бухгалтеры делятся в теме форума «1с новая платформа изменить главное меню».

Присоединяйтесь к обсуждению!

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