Открыть спецсчет для госторгов можно в банке «Тинькофф»

Тинькофф Бизнес расширяет спектр услуг для своих клиентов: теперь компании и ИП могут открывать спецсчета для участия в госзакупках.

Обслуживание спецсчетов для клиентов Тинькофф бесплатно, комиссии за операции по требованию электронных торговых площадок отсутствуют.

Чтобы открыть спецсчет для госзакупок, необходим расчетный счет в Тинькофф. Деньги можно перевести с расчетного на спецсчет в несколько кликов. При этом до 6% по-прежнему будут начисляться как на остаток на расчетном счете, так и на средства на специальном счете. Проценты начисляются даже во время проведения торгов и до момента подведения итогов конкурсной процедуры, уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, «Тинькофф» был включен в перечень банков для открытия спецсчетов, определенный Распоряжением Правительства РФ от 3.07.2018 № 1451-р. В настоящее время Тинькофф подключен ко всем федеральным электронным площадкам, на которых проводятся торги.

Также в Тинькофф Бизнесе появилась услуга выпуска квалифицированной электронной подписи (КЭП), воспользоваться которой могут любые предприниматели — независимо от наличия счета в Тинькофф. КЭП позволяет подписывать документы, в том числе в рамках процедуры госзакупок, и сдавать отчетность в контролирующие органы в электронном виде.