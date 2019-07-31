Для экспортеров создадут единую систему внешней торговли

Правительство к концу 2019 года должно подготовить законопроекты, закрепляющие за создаваемой Российским экспортным центром (РЭЦ) системой «Одно окно» статус федеральной государственной информационной системы. Сервис для экспортеров предусматривает электронный документооборот между компаниями и госорганами, в частности, в рамках валютного контроля и таможенного декларирования, передает РБК.

Сервис, призванный избавить компании от «бумажной волокиты», заработает в конце 2020 года.

Главное преимущество нового сервиса заключается в том, что он позволит из одной точки доступа (личного кабинета экспортера) запрашивать в электронном виде без личного взаимодействия полный перечень услуг и функций органов государственной власти, в том числе контролирующих органов, РЭЦ и иных организаций в сфере экспортной деятельности, снизить трудозатраты, сократить количество бумажных документов, а главное — сэкономить время экспортера.

Регистрация в системе будет добровольной. Создать свой цифровой профиль и загрузить необходимые документы компании понадобится единожды.

