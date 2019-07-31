Упрощен порядок получения автомобильных номеров

Опубликован Федеральный закон от 30.07.2019 № 256-ФЗ, который дает возможность россиянам самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей.

С начала следующего года будут возможны два варианта получения номеров: в регистрационном подразделении и у изготовителя номерных знаков.

При этом организации могут лишиться статуса изготовителей регистрационных знаков за нарушение порядка изготовления автомобильных номеров, а также правил их хранения и выдачи, пишет «Интерфакс».

Специализированные организации и должностные лица будут нести ответственность за умышленное или совершенное по неосторожности искажение регистрационных данных машин, маркировки транспортных средств и их основных компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.