Почему в торговых расчетах отказать от доллара непросто

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов.

Об этом рассказал директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

«Подключение к долларовой банковской системе дает возможность торговать практически со всем миром, потому что почти во всех странах есть развитая система корсчетов в долларах. Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — цитирует его РБК.

Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара. «Россия не может в одиночку перейти на расчеты в нацвалютах, это должно быть поддержано странами-партнерами, поэтому требуется координация на международном уровне и содействие правительств стран-партнеров», — сказал чиновник Минфина.



