Правительство создает единую и закрытую цифровую среду для госслужащих

Утверждена «дорожная карта» по развитию государственной гражданской службы (ГГС), распоряжение от 24 июля № 1646-р опубликовано на официальном портале НПА. Разработать документ поручил Владимир Путин в июне этого года.

Основные задачи "дорожной карты« — стабилизировать ситуацию с невысоким вкладом базовых окладов в оплату труда госслужащих на фоне высокой доли премий и надбавок, а также сформировать единые критерии отбора претендентов при поступлении на госслужбу. Подробности «дорожной карты» раскрыл «Комменсантъ».

Поэтапное увеличение окладов за счет включения в них премий начнется уже 15 ноября. Вопрос о единых критериях к кандидатам на посты ГГС Белый дом намерен решить радикально, унифицировав в течение года методики испытания кандидата (пока на федеральном уровне) и проведя «эксперимент по централизации конкурсных процедур» в ведомствах: по сути, это подготовка к централизации кадрового набора в министерства и ведомства, предположительно, в аппарате правительства.

В остальном же «дорожная карта» описывает очень необычный процесс очень быстрого (2020–2021 годы) создания единой и закрытой цифровой информационно-коммуникационной среды для ГГС.

Оцифровку всего кадрового делопроизводства и ведение личных дел исключительно в цифровой форме предлагается осуществлять с июня 2020 года, создание системы сервисов кадровой службы — в ноябре 2020 года.

В созданной цифровой среде сотрудники ГГС должны в том числе обучаться, в ней будет происходить «контроль профессионального развития» каждого замещающего должности ГГС, предполагается цифровизация профессиональных коммуникаций вплоть до цифровых «сервисов интерактивного наставничества» по отдельным направлениям. К ноябрю 2020 года предлагается завершить «формирование цифрового профиля гражданского служащего и цифрового профиля должности гражданской службы» в единой информсистеме.