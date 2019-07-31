Водные перевозки пассажиров и грузов на иностранных судах запретят

Правительство обяжет перевозить грузы и пассажиров водным транспортом на судах только российского производства. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматриваются соответствующие поправки в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

«Правительство теперь будет устанавливать виды деятельности, которые можно осуществлять только на судах российского производства. Например, это перевозка грузов и пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории нашей страны или под нашей юрисдикцией», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, согласно этому законопроекту, «любая компания, неважно, российская она или иностранная, если она хочет заниматься таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое оборудование на российских верфях, или инвестировать в локализацию своего производства в РФ». Медведев добавил, что выгоднее всего это делать в особых экономических зонах и на территориях опережающего развития, где действуют льготные налоговые режимы.

Изменения должны поддержать отечественных производителей. Сейчас господдержку за счет различных субсидий и грантов получают в основном владельцы судов, транспортные и лизинговые компании. При этом довольно значительное количество заказов размещается на иностранных верфях, в то время как российские судостроительные предприятия загружены в лучшем случае на половину.