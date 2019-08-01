Второй раз имущественный вычет на покупку квартиры не дадут

В отношении жилья, приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный налоговый вычет как в части расходов на новое строительство, так и в части расходов на погашение процентов по ипотеке предоставляется только в отношении одного и того же объекта недвижимого имущества.
При этом повторное предоставление имущественного налогового вычета не допускается.
Новые правила получение имущественного вычета применимы к налогоплательщикам, которые впервые обращаются в налоговые органы за его предоставлением и в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных после 1 января 2014 года.
В случае если налогоплательщик воспользовался имущественным налоговым вычетом по НДФЛ по объекту недвижимого имущества (доли в квартире), приобретенному до 1 января 2014 года, оснований для получения указанного вычета в отношении расходов в связи с приобретением еще одного жилого объекта не имеется.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/50378 от 09.07.2019.
В документе также отмечается, что в ближайшие годы менять этот порядок предоставления имущественного вычета не планируется.
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