Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Потребительские цены в России с 23 по 29 июля 2019 года снизились на 0,1%, следует из опубликованных данных Росстата. Недельная дефляция произошла впервые за два года — последний раз она была зафиксирована в сентябре 2017 г.

Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,1%, а с начала года набрала 2,7%. В годовом выражении на 29 июля инфляция составила около 4,4%.

Инфляция начала сильно замедляться уже в июне, пишут «Ведомости». В годовом выражении она снизилась на 0,4 п. п. до 4,7%. ЦБ объяснял это замедлением продовольственной инфляции — на 0,9 п. п. до 5,5%. Сильнее всего на это повлияло снижение прироста цен на овощи и фрукты — на 5,5 п. п. до 4,2%.

Сезонная дефляция в этом году зафиксирована немного раньше. Это связано с более ранней уборкой урожая по сравнению с прошлым годом, объяснял ЦБ и подтверждают данные Минсельхоза.

Также ЦБ указывал на укрепление рубля, сдержанный потребительский спрос и эффект базы. За первое полугодие 2019 г. реальные располагаемые денежные доходы сократились на 1,3% к тому же периоду 2018 г., а розничная торговля выросла на 1,7%, что ниже темпов роста за тот же период 2018 г. (рост на 2,9%). Минэкономразвития также объясняло резкое замедление инфляции слабой динамикой совокупного спроса.