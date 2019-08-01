В АРБ вступились за Visa и MasterCard

Ассоциация банков России (АБР) обратилась к главе комитета Госдумы по финрынкам Анатолию Аксакову с письмом, в котором будущий закон, регулирующий работу операторов (Visa, MasterCard и др.), назван дискриминирующим, пишут «Известия».

Закон запрещает платежным системам отключать клиентов, руководствуясь критериями своих зарубежных материнских компаний, говорится в письме. Хотя это ограничение направлено на защиту российской финансовой отрасли от санкций, на практике оно лишит международных операторов главного инструмента дисциплинирования пользователей.

«В связи с этим предлагаемое регулирование представляется излишне жестким, так как по сути устанавливает запрет на применение мер воздействия к недобросовестным участникам платежной системы по любым нарушениям и при этом не повышает бесперебойности выполнения расчетов», — говорится в письме Анатолию Аксакову.

Аксаков, в свою очередь прокомментировал, что осенью депутаты обязательно вернутся к обсуждению этой проблемы.

«Вполне возможно, что подкорректируем регулирование, чтобы не было дискриминации», — заявил Анатолий Аксаков.

В НПА (объединяет крупнейших участников платежного рынка — MasterCard, «Золотая Корона», American Express и т.д.) позицию АБР поддержали. Ее исполнительный директор Мария Михайлова заявила «Известиям», что инициатива депутатов нарушает принципы свободы договора, поскольку запрещает участникам технологической цепочки прекращать оказывать услуги в одностороннем порядке.