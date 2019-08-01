Какие абсурдные требования контролирующие органы предъявляют к бизнесу

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) провел опрос бизнес-сообщества по вопросу необоснованных претензий контрольно-надзорных органов.

В частности, у предпринимателей накопились претензии к сотрудникам ФНС, противопожарной службы и Роспотребнадзора, пишут «Известия».

Так, опрошенные рассказали о необоснованном начислении налоговой службой штрафов и пеней, повторном списании налогов, ошибках при их начислении, отказах в законном возмещении НДС. Во многом это было связано с некорректной работой электронных сервисов и программ ФНС.

«Абсурдным предприниматели считают и требование налоговиков отвечать за некорректную отчетность других компаний — покупателей, поставщиков или посредников», — отмечается в исследовании ОНФ.

Иногда обескураженные налогоплательщики получают требования предъявить акты работ в открытом космосе.

Излишнее рвение при проверках демонстрируют и сотрудники противопожарной службы МЧС. Например, представители спасательного ведомства требуют иметь в наличии 50 лопат на производстве с 30 сотрудниками.

Предприниматели пожаловались ОНФ и на контрольно-надзорные мероприятия Роспотребнадзора.

— Скажем, при проверке магазина инспекторы могут взять на лабораторный анализ по палке колбасы каждого вида, несколько бутылок коньяка и коробок конфет, — посетовали в ОНФ.