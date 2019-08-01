Какой регион досрочно вступит в пилотный проект ФСС

Сегодня Минтруд опубликовал проект поправок в Постановление Правительства от 21.04.2011 № 294, которое устанавливает перечень субъектов РФ, участвующих в реализации пилотного проекта по прямым выплатам пособий из ФСС.
Так, в частности, с 1 июля 2020 года в пилотный проект вступают 9 субъектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Красноярский и Ставропольские края, Волгоградская, Иркутская, Ленинградская, Тюменская, Ярославская области.
С учетом положений Указа Президента РФ от 03.07.2019 № 316 «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области» предлагается досрочно включить в пилотный проект Иркутскую область.
В этой связи подготовлен проект, которым определяется срок вступления в пилотный проект Иркутской области 1 января 2020 года вместо 1 июля 2020 года.