Бывших бенефициаров Внешпромбанка ищут через баннеры в аэропрортах

A1, структура «Альфа-Групп» объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

A1 планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в банковский топ-50, в январе 2016 года. Дыра в кредитной организации оценивалась в 216 млрд руб. Во Внешпромбанке свои деньги хранили в том числе высокопоставленные чиновники и топ-менеджеры госкорпораций: среди них, как писали РБК и Forbes, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева, жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов. Правление банка возглавляла сестра Беджамова Лариса Маркус, ее суд в 2017 году приговорил к девяти годам в колонии общего режима за мошенничество и присвоение 113,5 млрд руб.

В A1 заявили, что также запускают рекламную кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами Беджамова и Маркус, среди которых объекты недвижимости, банковские счета, предметы искусства, пояснили в компании.

О том, что в Шереметьево и Внуково уже висят баннеры, сообщили в Telegram-канале Банкста. И даже опубликовали фотографию