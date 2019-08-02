Продажу алкоголя и лекарств через интернет разрешат с 2020 года

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам доработать законопроекты о дистанционной торговле алкоголем и лекарствами, узнали журналисты РБК.

В случае с продажей лекарств Минздраву, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и ФАС поручено принять участие в доработке ко второму чтению законопроекта, разрешающего их продажу через интернет. О результатах работы ведомства должны доложить не позднее 7 ноября. Законопроект о продаже лекарств был внесен в Госдуму Минздравом еще в октябре 2017 года и в декабре того же года был принят в первом чтении.

Онлайн-продажу лекарств собираются разрешить пока только в трех городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Доставку смогут осуществлять только фармацевты. Продавать аптеки смогут не только безрецептурные лекарства, но и медикаменты по электронным рецептам. Исключение - психотропные, сильнодействующие препараты, а также содержащие наркотические вещества.

Для легализации продажи алкоголя Медведев поручил Минфину и другим ведомствам до 12 сентября разработать и внести в правительство соответствующий законопроект (будет оформлен как поправки в ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»).

Легализация онлайн-торговли алкоголем будет происходить поэтапно:

с 1 января 2020 года продавать через интернет можно будет только вина (включая игристые) с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения; продавать смогут только компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку алкоголя, а также профильные алкогольные операторы (лицензии на закупку, хранение и поставку);

с 1 января 2021 года кроме производителей и поставщиков вина продажу смогут осуществлять производители пива, пивных напитков, сидра, пуарэ и медовухи;

с 1 января 2023 года право онлайн-продажи алкоголя получат розничные сети;

продажа алкоголя будет считаться легальной, если созданный для этого сайт будет включен в специальный реестр в доменной зоне egais.ru.

Законопроект о дистанционной торговле алкоголем находится на финальной стадии согласования с ведомствами, сообщил РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.