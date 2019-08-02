Отмена роуминга и рост НДС ударили по карману мобильных операторов

По итогам 2 квартала 2019 года сервисная выручка «Вымпелкома» в мобильном сегменте снизилась на 1,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 57 млрд руб.

Свое негативное влияние на этот показатель оказали повышения в России НДС с начала года с 18 % до 20 %, а также отмены внутрисетевого роуминга, законодательно закрепленной с 1 июня 2019 года.

По данным Росстата, в июне 2019 года абонентская плата за услуги сотовой связи в среднем по стране выросла на 2,22 % год к году, тогда как общая инфляция составила 4,66 %, пишет «Коммерсантъ».

Очевидно, операторам не удалось в полной мере переложить повышение НДС на потребителей, отмечают эксперты.

Значительно повышать цены участник рынка не могут из-за усиления конкуренции.